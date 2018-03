Evento tem Gisele e exposição aberta ao público Apesar de começarem só amanhã os desfiles da São Paulo Fashion Week, a programação fora da passarela já ocorre desde ontem na cidade. O evento foi a pré-estreia do filme Top Model, um Conto de Fadas Brasileiro, mistura de documentário e ficção sobre o tema, num dos cinemas do Shopping Iguatemi, zona sul. E contou com a rápida presença, antes da exibição, de Gisele Bündchen, uma das estrelas do filme, que desfila mais uma vez nesta temporada pela Colcci. No filme também trabalham tops famosas como Carol Trentini e Raquel Zimmermann, ainda a número 1 do mundo. Pouco antes, Didier Grumbach, presidente da Federação Francesa da Costura e do Prêt-à-Porter dos Costureiros e dos Criadores de Moda, deu uma aula magna na Livraria Cultura, na região central da cidade. Pela primeira vez, a organização do evento abre ao público uma das exposições organizadas na entrada do prédio da Fundação Bienal, no Parque do Ibirapuera, zona sul, até o final da temporada. E, assim, o paulistano poderá conhecer os novos criadores franceses, que chegaram domingo à capital para mostrar um pouco do que fazem lá. Haverá outras exposições, como o da estilista Sakina M?Sa no piso Pavilhão, que serão fechadas, apenas aos convidados do evento: compradores e profissionais de moda. Os desfiles da moda primavera-verão acabam na próxima segunda-feira. Nesses seis dias, passam pelo prédio 40 marcas e são esperadas cerca de 100 mil pessoas.