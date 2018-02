Evolução vai definir campeã carioca no caso de empate O quesito Evolução será decisivo para determinar a campeã do carnaval de 2007 do Rio de Janeiro. A ordem dos critérios foi sorteada no final da manhã desta quarta-feira, 21, na sede da Liga das Escolas de Samba pelo seu presidente, Ailton Guimarães, o capitão Guimarães. Pelo sorteio ficou assim definido: o primeiro quesito a ser revelado será a comissão de frente; depois enredo; em seguida harmonia; samba enredo; mestre sala e porta-bandeira; alegorias e adereços; fantasias; bateria; conjunto e evolução. Os primeiros quesitos são os que contam menos no critério de desempate. Cada quesito terá quatro jurados. Beija-Flor, Salgueiro e Viradouro são as favoritas ao título, mas Mangueira, Grande Rio e Imperatriz Leopoldinense também podem surpreender. A apuração da escola campeã no carnaval do Rio começa às 15h45.