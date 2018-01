Ex-candidato a prefeito é preso por racismo em Bauru Thomaz José Zamonaro Victorio, de 32 anos, que foi candidato a prefeito de Bauru, pelo PRN, nas eleições de 2000, está preso no Centro de Detenção Provisória desde a madrugada deste sábado. Às 23h20 de sexta-feira, Zamonaro chegou ao Supermercado Confiança, na Avenida Getúlio Vargas, zona sul da cidade, e desentendeu-se com o funcionário André Luiz Lopes Tenório Bezerra, de 23 anos. Segundo o trabalhador, o político o injuriou com palavrões e ainda o chamou de "macaco" em função da cor de sua pele. Dominado pela equipe de segurança do estabelecimento, o ex-candidato foi levado ao plantão do 3º Distrito Policial, onde o delegado Ronaldo Divino autuou em flagrante por "crime de injúria racial", que é inafiançável, e foi levado para o CDP. Zamonaro ficou conhecido na cidade depois de realizar uma campanha turbulenta no ano 2000, quando foi o último colocado, obtendo apenas 538 votos, equivalentes a 0,32% do total. O prefeito eleito, naquele pleito, recebeu 53 mil votos.