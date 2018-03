Ex-corretor será ouvido por CPI das ONGs

A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a liberação de recursos públicos para organizações não-governamentais no País, presidida pelo senador Heráclito Fortes (DEM-PI), realizará na quarta-feira uma audiência pública para ouvir o ex-corretor de valores Lúcio Bolonha Funaro. Responsável por denunciar ao Ministério Público Federal um esquema de arrecadação ilegal para campanhas do PT, Funaro fez acusações contra o ex-ministro da Casa Civil e contra o atual tesoureiro do PT, João Vaccari Neto.