Ex-delegado-geral será subprefeito da Sé, diz Kassab O prefeito Gilberto Kassab (DEM) confirmou ontem a indicação do ex-delegado-geral Mário Jordão Toledo Leme para a Subprefeitura da Sé, cargo ocupado atualmente pelo secretário de Coordenação de Subprefeituras, Andrea Matarazzo. Jordão não foi à reunião pela manhã em que Matarazzo apresentou os novos subprefeitos da cidade, Luiza Nagib Eluf (Lapa) e Sandra Cristina Leite Santana (Perus). No fim da tarde, porém, Jordão e Matarazzo reuniram-se com funcionários da Subprefeitura da Sé para iniciar a transição administrativa. "O secretário Matarazzo me consultou em relação ao convite que ele gostaria de fazer ao delegado Mário Jordão e eu dei uma sinalização positiva", disse Kassab. Jordão se aproximou de Matarazzo quando comandou a Delegacia Seccional Centro, de fins de 2002 a dezembro de 2006.