Ex-delegado Protógenes exige tratamento vip O ex-delegado Protógenes Queiroz, candidato a deputado pelo PC do B de São Paulo, esperava ansioso para assistir ao programa eleitoral da quinta-feira. Após irritar-se com o partido, exigiu tratamento vip para mostrar com mais destaque sua luta contra a corrupção e sua atuação em operações famosas da Polícia Federal, como a Satiagraha. O acerto, no PC do B, era de que ele teria 30 segundos, assim como Aldo Rebelo. A promessa não virou dívida, e a propaganda foi misturada entre os demais candidatos - "inclusive o Tiririca" -, dando pano para a manga.