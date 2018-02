Ex-deputado discute no STF cláusula de barreira

O ex-deputado João Caldas da Silva (PMN-AL), impedido de cumprir novo mandado a partir de 2007 porque a coligação pela qual disputou as eleições de 2006 não alcançou quociente eleitoral para ter assento na Câmara, entrou com ação no STF pleiteando o direito de assumir o mandato. Na ação, João Caldas alega que a cláusula de barreira viola a Constituição, que estabelece voto direito e secreto "com valor igual para todos" bem como o pluralismo político como fundamentos da República.