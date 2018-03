Ex-deputado Gomes Talarico morre no Rio O ex-deputado e jornalista José Gomes Talarico, de 95 anos, um dos fundadores do PTB, morreu ontem, no Rio. Ex-conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Talarico teve militância sempre ligada à esquerda. O corpo do ex-deputado seria velado no hall da Assembleia Legislativa fluminense. O enterro está marcado para as 9 horas de hoje, no Cemitério São João Batista.