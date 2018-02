Ex-detento diz que foi contratado para assumir assassinato em PE

Um ex-detento, que não teve seu nome revelado por motivo de segurança, se apresentou à polícia na noite desta terça-feira, 15, dizendo que foi contratado para assumir o assassinato de uma turista alemã em Pernambuco, em fevereiro deste ano.

Segundo o diretor geral de operações da Polícia Judiciária, Oswaldo Morais, o ex-detento disse na manhã de ontem, em entrevista a uma rede de televisão, no escritório de seu advogado, que ele era um dos assaltantes que teria matado a turista alemã naturalizada italiana Jennifer Marion Nadja Kloker, de 22 anos.

Já à noite, ele teria mudado de ideia e compareceu à sede do Grupo de Operações Especiais (GOE) e se apresentou ao delegado Claudio Castro para desmentir a versão dada no começo da manhã, segundo o diretor.

Ele disse ter sido contratado pela ex-sogra da turista alemã morta em Pernambuco para assumir o crime. De acordo com a polícia, ele disse que receberia R$ 20 mil. Segundo Morais, o depoimento do ex-detento foi feito para atrapalhar as investigações.

Tratados como suspeitos de envolvimento na morte da turista alemã, seu marido, Pablo Tonelli, de 22 anos, e seu sogro, Ferdinando Tonelli, 45, foram presos no último dia 23 de fevereiro, em Recife. A polícia trabalha com as hipóteses de crime passional e envolvimento com tráfico de drogas, embora ainda não descarte a versão de latrocínio - roubo seguido de morte - dada pela família.