Ex-diretores da Assembleia do PR são presos O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, prendeu temporariamente ontem três ex-diretores da Assembleia Legislativa do Paraná e outros sete suspeitos de participar de um esquema de criação de funcionários fantasmas para retirada de dinheiro dos cofres públicos.