Ex-estudante da USP que matou colega é julgado O julgamento do ex-estudante de Jornalismo da Universidade de São Paulo Fábio Nanni, de 24 anos, está marcado para amanhã à tarde no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste da capital. Nanni é acusado de matar com uma facada, em outubro de 2005, o então colega de classe Rafael Azevedo Fortes Alves, dentro da Rádio USP. O acusado foi solto no mesmo ano após ser beneficiado com uma liminar. Após o assassinato, Nanni fugiu do local, mas foi preso pela Polícia Militar.