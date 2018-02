Ex-funcionário de estatal é condenado a 98 anos de prisão por chacina na BA

SALVADOR - O ex-funcionário da Petrobras José Américo Reis Filho, de 56 anos, foi condenado, na noite desta quarta-feira, 16, a 98 anos e seis meses de prisão, pelo Tribunal do Júri de Itajuípe (BA), 418 quilômetros ao sul de Salvador. Reis era acusado de ser o mandante de uma chacina ocorrida em março de 2007 no município, que teve como vítimas três mulheres e duas crianças. Apesar de negar participação no crime, ele foi condenado por cinco homicídios duplamente qualificados.

A decisão foi tomada duas semanas depois de os acusados como executores do crime, Anderson Gonçalves dos Reis, de 27 anos, e Alex de Paula Silva, de 26, serem condenados a 102 anos e a 100 anos e 8 meses de prisão, respectivamente.

Segundo o inquérito, Reis Filho era amante de uma das mulheres e pai de um dos meninos mortos. Ele teria planejado o assassinato da mulher porque ela sabia de supostas fraudes que ele cometia contra a Petrobras, onde trabalhava na época do crime. Para executar os crimes, o mandante teria prometido aos executores, além de dinheiro, emprego na empresa e assessoria jurídica.