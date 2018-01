Ex-goleiro Edinho é preso novamente O ex-goleiro Edson Cholbi do Nascimento, o Edinho, está de volta à cadeia. Desta vez ele responde pelo crime de lavagem de dinheiro e sua prisão preventiva foi decretada pela juíza da 1ª Vara Criminal de Praia Grande, Lisandra Maria Latenna, a pedido do Ministério Público. O advogado do ex-atleta, Sidney Gonçalves, chegou ao Palácio da Polícia de Santos, onde Edinho está preso, às 10h15 da manhã. Ele falou rapidamente com os jornalistas, considerou a prisão "incabida", entrou para falar com seu cliente e anunciou que já estuda medidas para revogar a prisão preventiva. Edinho foi preso no começo da manhã em seu apartamento, está recolhido no Palácio da Polícia, em Santos, e não se sabe qual será seu destino. Edinho havia sido preso em junho do ano passado junto de mais 17 pessoas pela Operação Indra, realizada pelo Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc). Ele foi indiciado por associação ao tráfico de drogas e conseguiu liberdade provisória em 17 de dezembro passado. O ex-goleiro havia anunciado que se internaria em uma clínica para recuperação de dependentes de drogas.