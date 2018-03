Ex-governador Arruda diz que votou contra Roriz Em 2006, o então candidato ao governo do Distrito Federal José Roberto Arruda (ex-DEM, sem partido) chegou à Escola Classe n.º 8, no Octogonal, cercado de aliados e com a expectativa de vencer já no primeiro turno. Liquidou a disputa com 50,38% dos votos válidos - e até um ano atrás, quando mantinha altas taxas de aprovação, tudo indicava que conseguiria sem dificuldades um segundo mandato.