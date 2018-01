Ex-governador do Rio se recupera de isquemia O ex-governador Marcello Alencar (PSDB), de 76 anos, está internado desde quinta-feira na Unidade Coronariana do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, zona sul, onde se recupera de uma isquemia cerebral. De acordo com seu médico, o cirurgião vascular Antonio Luiz de Medina, Alencar teve uma crise de pressão alta na quinta, quando estava em casa. Medina estava ao lado do ex-governador no momento. Alencar deve permanecer por mais dois dias internado e tem sido submetido a exames, como ressonância magnética e avaliação cardiológica. De acordo com o médico, o quadro clínico do ex-governador é estável. ?Ele está bem, lúcido, brincalhão como sempre?, afirmou Medina. A isquemia acontece quando regiões do cérebro deixam de ser irrigadas com sangue.