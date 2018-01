Ex-governador Olívio Dutra é agredido em ônibus durante assalto

PORTO ALEGRE - O ex-ministro da Cidades no governo Lula (PT) e ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra (PT), foi agredido na manhã desta sexta-feira, 18, durante assalto à mão armada, em Porto Alegre. Dutra viajava em uma lotação - micro-ônibus do transporte coletivo da cidade -, quando dois homens anunciaram o assalto. Ele foi ferido na cabeça, mas passa bem.

O ex-governador se preparava para descer do coletivo, que fazia a linha Hospital Conceição, quando foi rendido. A ação foi na Avenida Farrapos, perto do centro da capital gaúcha.

Conforme Dutra, no momento em que sacou a carteira para pagar, um rapaz avançou contra ele. Ao tentar resistir, acabou agredido, com o que acredita ser uma coronhada, no topo da cabeça.

Dutra foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), mas liberado em seguida. No fim da manhã, foi publicada uma nota em seu perfil oficial no Facebook.

"Comunicamos que o ex-governador Olívio Dutra sofreu um assalto na lotação que o levava para o centro de Porto Alegre. Ele passa bem, foi levado ao HPS para cuidados com o corte que a abordagem dos dois assaltantes causou", diz a publicação. "Na entrevista que deu após o assalto, reafirmou que vai continuar usando transporte coletivo para se locomover por Porto Alegre."