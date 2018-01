Ex-militar confessa que matou três meninos no PA O ex-militar do Exército André Barbosa, de 26 anos, confessou ontem, em Belém (PA), que assassinou três meninos - dois de 14 e um de 11 anos -, abusou sexualmente e tentou matar outro garoto, de 11 anos. Os três primeiros crimes ocorreram há cerca de um ano e o último, que levou Barbosa à prisão, na semana passada. Há suspeita de que as primeiras vítimas também tenham sido violentadas. O serial killer, chamado de Monstro da Ceasa, foi preso no domingo, com base em informações do depoimento do último menino atacado por ele. Durante o ataque, Barbosa escorregou, caiu em cima de um espinheiro e o garoto fugiu. O celular dele caiu na mata e foi encontrado pela polícia. No dia da prisão, policiais descobriram na casa dele, que o estrado de sua cama era amarrado com o mesmo nó encontrado no pescoço das crianças mortas, entre outros indícios. Em Belém, ele ficou conhecido como o Monstro da Ceasa, porque atacava nas proximidades do local, no mesmo bairro onde ele e as vítimas moravam. Inicialmente, a polícia imaginou que Barbosa encontrasse suas vítimas pelo site de relacionamentos Orkut, mas depois descobriu que ele freqüentava a mesma lan house dos garotos. No depoimento ao delegado Paulo Tamer, coordenador da força-tarefa que investigou os crimes, o ex-militar disse que foi abusado sexualmente quando criança e que ouvia vozes ordenando que matasse. A pesquisadora Ilana Casoy, especialista em serial killers, deu consultoria à polícia do Pará para ajudar na captura de Barbosa.