Ex-ministra se envolveu em várias polêmicas no governo O escândalo que levou à demissão de Erenice Guerra da Casa Civil não foi o primeiro a marcar a carreira da ministra em Brasília. Figura presente no governo desde 2002, Erenice, de 51 anos, despontou no noticiário em 2008, acusada de montar dossiê sobre gastos sigilosos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para municiar aliados na CPI dos Cartões Corporativos.