Ex-ministro Raphael de Almeida morre no Rio O corpo do ex-ministro da Previdência Social, Raphael de Almeida Magalhães, de 80 anos, será cremado hoje no Cemitério do Caju, na zona portuária do Rio. Ex-deputado federal e vice-governador do Estado da Guanabara na gestão Carlos Lacerda, iniciada em 1965, Magalhães morreu na noite de sábado, após sofrer um mal súbito em casa, na zona norte do Rio. Ele foi ministro de fevereiro de 1986 a outubro de 1987, no governo José Sarney. Atualmente, era conselheiro do Grupo EBX, do empresário Eike Batista.