Ex-miss Bolívia é detida com cocaína na fronteira do Brasil Roxana Arias Becerra, de 32 anos, ex-miss Bolívia, foi detida na quarta-feira, 28, com 806 gramas de cocaína quando estava em uma localidade na fronteira do País, segundo informações da Força Especial de Luta Contra o Narcotráfico (FELCN). A porta-voz do órgão, coronel Rosa Lema, disse que a ex-miss, eleita em 1993, foi detida no aeroporto El Trompillo, na cidade de Santa Cruz, quando ia viajar junto com seu bebê de 11 meses, para a cidade de Puerto Suárez, próximo a Corumbá, no Brasil. A droga foi descoberta no fundo falso da bolsa de Arias, que será acusada de tráfico de drogas e legitimação de lucro ilícito, segundo a Polícia. A ex-miss, segundo a imprensa local, assegurou que desconhecia que a cocaína estava escondida na bolsa e disse que a droga foi colocada em sua bolsa sem que ela soubesse. Arias ganhou o concurso de Miss Bolívia em 1992, com 16 anos, mas por causa de sua pouca idade teve que adiar em um ano a representação de seu país em concursos internacionais, disseram meios de imprensa bolivianos.