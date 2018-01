Ex-modelo Pia Nascimento é encontrada morta dentro de casa no Rio

A ex-modelo, consultora de moda e socialite Penha Ferreira do Nascimento, Pia Nascimento, de 66 anos, foi encontrada morta, por volta das 19h45 desta sexta-feira, 19, com ferimentos, possivelmente a facadas, no pescoço, no interior de sua residência, no bairro da Urca, zona sul do Rio.

Policiais militares foram acionados por uma amiga da ex-modelo, que encontrou o corpo na cozinha, no andar superior da casa. Uma faca supostamente usada no crime foi encontrada no local. Vizinhos que acompanhavam a movimentação da polícia civil e da imprensa comentaram que Pia teria registrado queixa de ameaça na polícia recentemente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A sobrinha da vítima, a representante de vendas Adriana Gilaberte, disse que a tia morava sozinha com dois cachorros ferozes. Um deles estava ferido. O sistema de alarme da casa não foi acionado. Agentes da Divisão de Homicídios realizaram a perícia e irão investigar o caso, tratado como latrocínio - roubo seguido de morte - pois o segundo andar da casa estava revirado e um dos animais, ferido.

Até as 6 horas deste sábado, 20, o corpo de Pia estava no Instituto Médico Legal (IML) situado no bairro de São Cristóvão, região centro-norte do Rio, e não havia definição de local e horário de velório e enterro. Pia Nascimento foi capa de uma revista masculina em abril de 1976. De acordo com a sobrinha, após ter encerrado suas atividades como modelo, continuou participando de eventos ligados à moda. Pia passou a morar sozinha após a morte do segundo marido, o italiano Antonino Cefalo, há um ano.