Ex-mulher do vice da Gerdau é assassinada no Leblon A empresária Ana Cristina Gianini Johannpeter, 58 anos, morreu na noite desta quarta-feira no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, enquanto era operada. Ana foi baleada na cabeça dentro de seu carro na esquina da Rua General San Martin e Avenida Afrânio de Mello Franco, no Leblon. O incidente ocorreu por volta das 20 horas em uma tentativa de assalto. De acordo com testemunhas, os dois ladrões fugiram de bicicleta em direção a Ipanema. A polícia acredita que eles sejam da Cruzada São Sebastião, conjunto habitacional localizado entre o Leblon e a Lagoa. Ana Cristina era ex-mulher de Germano Gerdau Johannpeter, vice presidente do Grupo Gerdau e filho de Jorge Gerdau Johannpeter, apontado como possível ministro no próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Recentemente, Jorge anunciou que deixará a presidência da companhia em janeiro. Seu lugar será assumido pelo filho André.