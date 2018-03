Ex-namorado é acusado de matar filha de empresário A filha de um empresário do setor de móveis de Porto Ferreira, foi assassinada na manhã desta segunda-feira, 3, quando saía de uma academia de ginástica da cidade, a cerca de 100 metros da 4ª Companhia da Polícia Militar da cidade. A estudante Ana Carolina Baso, de 26 anos, foi atingida por dois tiros, um na cabeça e outro no peito. A jovem chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. O ex-namorado dela, Murilo dos Santos, de 23 anos, foi preso em flagrante, acusado do crime. Ele confessou o homicídio e disse que matou a jovem por causa do rompimento do namoro. Segundo a Polícia Civil, a PM foi chamada por vizinhos, que suspeitaram de um assalto. As testemunhas afirmaram que o autor dos disparos havia fugido em uma caminhonete S10, que foi perseguida. Na rodovia Anhangüera, ainda no município de Porto Ferreira, os policiais abordaram o veículo e prenderam o acusado em flagrante. Após prestar depoimento na Polícia Civil, ele foi levado à cadeia pública da cidade. Com o acusado foi apreendida a suposta arma do crime, um revólver calibre 357, com seis balas, sendo três intactas, uma picotada e duas deflagradas.