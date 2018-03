Ex-PM acusado de integrar milícia foge de prisão no Rio

O ex-policial militar, Ricardo Teixeira da Cruz, o "Ricardo Batman", acusado de ter envolvimento com a "Liga da Justiça", milícia da zona oeste do Rio, fugiu nesta terça-feira, 28, do presídio Bangu 8. A maneira como ocorreu a fuga e o horário não foram informados pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Estado. Segundo a 35ª Delegacia Policial (Campo Grande), que vem investigando o caso das milícias - grupos que ocupam o lugar de traficantes em favelas e cobram dinheiro dos moradores em troca de suposta proteção -, Ricardo Batman foi preso numa operação da Delegacia de Repreensão do Crime Organizado (Draco). A investigação de como "Ricardo Batman" conseguiu escapar da penitenciária será feita pela 34ª DP, de Bangu.