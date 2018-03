Ex-PM acusado por 50 estupros é preso O PM reformado José Wilson Galvão, de 55 anos, foi preso ontem, em sua casa em Mesquita, na Baixada Fluminense, suspeito de ter estuprado mais de 50 mulheres. De acordo com a polícia, Galvão resistiu à prisão, disparando contra os agentes. Ele também é acusado de roubar as vítimas. Em sua casa foram encontrados 24 celulares, jóias, roupas e perucas. Ele nega as acusações.