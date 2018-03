Ex-PM reage a assalto e mata bandido na zona Sul de SP O policial militar reformado Aparecido Edson Serôdio foi baleado e mesmo assim conseguiu matar um bandido ao ser vítima de tentativa de roubo, no final da noite de quarta-feira, no bairro do Bosque da Saúde, região de classe média alta, na zona Sul da capital paulista. O policial dirigia seu carro, um Renault Scénic preto, ao ser abordado na altura do nº 55 da Rua Tiquatira por Anderson Cândido dos Santos Silva, que estava armado. Ao mandar Aparecido descer do carro, o criminoso foi surpreendido com voz de prisão. No tiroteio, o ex-PM acabou baleado e segue internado em estado grave. Também ferido, o assaltante foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital São Paulo, onde morreu. O boletim de ocorrência foi registrado no 36º Distrito Policial, do Paraíso.