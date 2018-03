Ex-prefeito suspeito de desvio é preso

Até agora, segundo ele, mais de 100 notas fiscais frias foram encontradas. Segundo Borges e o delegado Maurício Vieira Silva, que preside o inquérito, o esquema envolve empresários dos setores de peças e de mecânica de várias cidades, entre elas Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Catanduva e Bebedouro. As notas fiscais frias, de consertos ou trocas de peças dos carros oficiais de Viradouro, tinham valores superfaturados ou eram emitidas sem execução dos serviços. O prefeito e Felício teriam dividido a maior fatia do dinheiro público desviado.