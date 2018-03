Ex-presidente admite: 'Ainda não desencarnei' O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu que ainda se sente ligado à Presidência. "Ainda não desencarnei totalmente do meu mandato de presidente, não é uma tarefa fácil." Durante 55 minutos de discurso no Congresso Nacional de Metalúrgicos da CUT, na noite de quarta-feira, Lula disse que está com "comichão", uma vontade forte de voltar a viajar pelo País. "Estou com vontade de tudo, mas tenho que me controlar. Só com autocontrole vou conseguir desencarnar", brincou. Sobre o fato de evitar comentar temas nacionais, Lula afirmou ter feito um acordo com a presidente Dilma Rousseff de não intervir no novo governo. "Queria ensinar a alguns ex-presidentes como é importante ser um ex-presidente sem dar palpites."