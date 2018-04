Ex-pugilista tem 60% do corpo queimado em incêndio na Bahia

SÃO PAULO - O ex-pugilista Reginaldo Andrade, 45 anos, conhecido como Reginaldo "Holyfield", teve 60% de seu corpo queimado durante um incêndio em sua residência, na manhã desta quinta-feira, 8, no bairro de Massaranduba, em Salvador, na Bahia.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, Reginaldo foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE) no começo da manhã e por volta das 10 horas estava no centro cirúrgico para cirurgia de reparação das queimaduras.

Reginaldo Andrade é um ex-pugilista brasileiro, detentor de vários títulos nacionais e internacionais. Holyfield foi campeão brasileiro, sul-americano e mundial dos supermédios