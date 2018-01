Ex-superintendente do Ibama-PA é preso no Rio

A Polícia Federal (PF) prendeu neste sábado, 28, no Rio de Janeiro o ex-superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Pará, Paulo Castelo Branco. Ele estava foragido desde o ano passado, quando a Justiça Federal decretou sua prisão. Em 2000, Branco foi preso em flagrante pela PF em Brasília após exigir propina de madeireiros. Ele foi solto e respondeu o processo em liberdade, mas foi condenado em última instância no fim do ano passado pelo crime de concussão. Segundo informações da Agência Brasil, ele teria sido descoberto por turistas paraenses que passavam o carnaval no Rio. Eles o reconheceram e fizeram uma denúncia à Superintendência da Polícia Federal no Pará, que passou a monitorar os passos de Branco até prendê-lo hoje, quando o ex-superintendente passeava pelo calçadão de Copacabana. Branco não ofereceu resistência à prisão e foi levado para a carceragem da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Na segunda-feira, ele deve ser transferido para Belém.