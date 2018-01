Ex-vereador do ABC cai do 17º andar O comerciante e ex-vereador por Santo André Adelmo Campanholo, de 63 anos, morreu ontem ao cair do 17.º andar do prédio da prefeitura de São Bernardo, por volta das 13 horas. No local fica o gabinete do prefeito William Dib. Há vários guardas municipais no local, mas nenhuma testemunha foi localizada. A polícia não descarta a hipótese de suicídio. Informações prestadas a policiais por servidores indicam que Campanholo chegou ao Paço Municipal logo após o horário do almoço, passou pela portaria, identificou-se, recebeu um crachá e entrou no elevador que leva ao gabinete do prefeito. Depois disso, não se sabe o que aconteceu, porque, ao chegar ao 17º andar, Campanholo, aparentemente, não conversou com ninguém. A Assessoria de Imprensa da prefeitura de São Bernardo informou que não havia nenhuma reunião marcada entre o empresário e integrantes da administração.