Ex-vereador Nadinho de Rio das Pedras é sepultado no Rio

Assassinado com pelo menos dez tiros no início da tarde de quarta-feira, 10, o ex-vereador Josinaldo Francisco da Cruz, o Nadinho de Rio das Pedras, foi sepultado no cemitério de Guaratiba, na zona oeste do Rio. Seguranças impediram a aproximação de jornalistas durante o enterro e moradores de Rio das Pedras foram levados de ônibus.

Durante o velório, o pastor Marcos Pereira defendeu a pena de morte. A Polícia Civil investiga o envolvimento de milicianos no crime. O ex-parlamentar foi acusado de ser o mandante da morte do inspetor Félix Tostes, em fevereiro de 2007, que era suspeito de chefiar a milícia em Rio das Pedras. Ele negava.

Nadinho sofreu um atentado há seis meses. Sua morte acontece duas semanas após o assassinato do presidente da cooperativa de kombis de Rio das Pedras, Getúlio Rodrigues, que um mês antes o acusara de estar planejando sua morte.