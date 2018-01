Adulto e 2 menores participaram de estupro coletivo no PI, diz laudo

TERESINA (PI) - Laudo do exame de DNA feito nas vítimas do estupro coletivo em Castelo do Piauí (PI) confirmaram a participação de Adão José de Sousa, de 40 anos, e de dois menores. Segundo o delegado regional de Campo Maior, Laércio Evangelista, os outros dois menores apreendidos não participaram da violência sexual, mas estiveram envolvidos em outras formas de agressão. O estupro coletivo contra quatro adolescentes, ocorrido em 27 de maio, chocou a população.

Cópia do laudo foi entregue ao Ministério Público e anexada ao inquérito para embasar a denúncia por crimes de estupro, homicídio, tentativa de homicídio, feminicídio e corrupção de menores.

Segundo o delegado, foi coletado material (sangue e sêmen) das vítimas e dos acusados, durante o exame de corpo de delito, além do encontrado nas roupas. "O material genético não confirma a participação de dois menores, mas existem outras provas contra eles, como os exames periciais nas roupas e o de corpo de delito para estupro. Não resta dúvida da materialidade do estupro coletivo com autoria dos cinco suspeitos. As provas são contundentes e suficientes para condenar todos os envolvidos."

Nesta quarta-feira, 24, o delegado e outras 18 pessoas prestaram depoimento em uma audiência de oitiva, no fórum de Castelo do Piauí. O juiz Leonardo Brasileiro tem até o dia 13 de julho para concluir o processo e proferir a sentença.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os adolescentes apreendidos estão internados no Centro de Internação Provisória (Ceip). Adão de Sousa, acusado de comandar os crimes, está detido no Centro de Detenção de Altos. Eles responderão pelos crimes de estupro, tentativa de homicídio, homicídio com agravante de feminicídio. Sousa responderá ainda pelo crime de corrupção de menores.

O município de Castelo do Piauí fica 194 quilômetros ao norte de Teresina e tem uma população em torno de 19 mil habitantes.