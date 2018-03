Excesso de ligações deixam celulares sem funcionar

O apagão desta terça-feira afetou as redes de telefonia celular. Muita gente teve dificuldade para fazer chamadas ou passar mensagens de texto. Em alguns locais, os celulares ficaram sem sinal. Não havia informação se a telefonia fixa tinha sido afetada.

A TIM informou que sua área técnica identificou congestionamento na rede porque muitas pessoas tentaram ligar ao mesmo tempo para saber informações exatamente sobre o apagão. Além disso, algumas antenas tiveram problemas no gerador.

Segundo a empresa, no entanto, a rede, de uma forma geral, continuou a funcionar. A Vivo, a Claro e a Oi ainda não tinham informações da área técnica sobre a origem do problema.

No caso de falta de energia, cada uma das estações radiobase, formadas pela antena e equipamentos de rede, passam a funcionar com gerador de energia. No caso de um apagão em larga escala, algumas estações podem acabar saindo do ar por problemas no gerador.

Os geradores têm autonomia para operar durante algumas horas. Por isso, se o problema de fornecimento de energia tivesse duração mais longa, o impacto no serviço poderia ser maior.