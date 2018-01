Excesso de veículos causa lentidão na capital e nas rodovias O trânsito está complicado nas principais vias de São Paulo na noite desta terça-feira, 22. Às 19 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 125 quilômetros de congestionamento, índice bem acima da média para o horário, que é de 110 km. O pior ponto está na Avenida dos Bandeirantes que tem congestionamento nos dois sentidos. Em direção à Rodovia dos Imigrantes, há sete quilômetros de tráfego congestionado desde a Marginal do Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro. Já no sentido da Marginal do Pinheiros, há cinco km de lentidão entre os viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro. Na Marginal do Tietê, a via expressa tem cerca de sete quilômetros de congestionamento, no sentido Penha-Lapa, entre as pontes Cruzeiro do Sul e Freguesia do Ó. No sentido Lapa-Penha, há seis quilômetros de trânsito lento, com pontos de parada na via expressa, desde a Ponte das Bandeiras até a Rua José Gomes Falcão. Também há problemas na Avenida Radial Leste, sentido bairro, onde o motorista reduz a velocidade por 3,5 quilômetros, entre os viadutos Pires do Rio e Alberto Badra. O movimento intenso de veículos em direção à capital pela Rodovia Presidente Dutra deixa o tráfego congestionado entre os quilômetros 144 e 146 e também do km 154 e ao 156, em São José dos Campos. Na Rodovia Anhangüera, sentido interior-capital, o tráfego está congestionado do km 103 ao 106, por causa do excesso de carros na região de Campinas. Também há morosidade do km 11 ao 12, na chegada a capital.