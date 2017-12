Excesso de veículos complica trânsito na capital paulista O motorista que trafegava pelas principais vias da capital paulista às 18h30 desta sexta-feira, 23, enfrentava 110 quilômetros de congestionamento, por causa do excesso de veículos.O pior trecho estava na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, onde a lentidão era de 10,7 quilômetros, desde a saída da Rodovia dos Bandeirantes até a Rua Azurita. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, o engarrafamento era de 7,5 quilômetros, entre as pontes Jaguaré e Ary Torres. Já no Corredor Norte-Sul, formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, em direção ao Aeroporto de Congonhas, na zona sul, o trânsito estava carregado por 5,5 quilômetros, entre os viadutos Pedroso e Indianópolis.