Excesso de veículos provoca lentidão na Castelo Branco Dentre as principais rodovias de acesso a São Paulo, a Castelo Branco era a única a apresentar pontos de congestionamento, às 18 horas, deste domingo, 18. Em razão do excesso de veículos, havia lentidão do Km 13 ao 15, em São Paulo, e na altura do Km 25, em Alphaville; ambas no sentido capital. No sistema Anchieta-Imigrantes, que operava no esquema cinco por cinco, o motorista não enfrentava dificuldades. O movimento também era tranqüilo no Rodoanel Mário Covas e nas rodovias Anhangüera, Ayrton Senna, Bandeirantes, Presidente Dutra, Raposo Tavares e Régis Bittencourt. Segundo as concessionárias administradoras das vias, não houve acidentes graves no decorrer do domingo.