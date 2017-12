Executivo italiano é morto a tiros na Grande Belo Horizonte

Um executivo italiano foi morto na tarde de sexta-feira em frente a empresa que trabalhava, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, segundo informou a polícia neste sábado. Carmine Sacco, de 49 anos, morreu quando dois suspeitos dispararam contra ele. Logo depois, eles fugiram em uma moto. Sacco trabalhava numa empresa de componentes mecânicos, na cidade onde fica a subsidiária local da fábrica italiana de automóveis Fiat. A polícia não soube informar há quanto tempo o italiano morava no Brasil nem de que cidade da Itália ele veio. De acordo com a imprensa italiana, Sacco vivia no País desde 2001 e morava com uma mulher brasileira, com a qual tinha uma filha de quatro anos. Nenhum suspeito ainda foi preso, segundo a polícia.