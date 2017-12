Exército envia 170 soldados para ajudar no resgate no ES

RIO DE JANEIRO - Cento e setenta soldados do Exército chegaram ao Espírito Santo no fim da noite de quarta, 25, para ajudar nos trabalhos de resgate em decorrência das chuvas no Estado. Até o momento, 27 pessoas morreram e quase 50 mil precisaram abandonar suas casas no Estado.

Os 170 militares foram enviados do Rio. A maioria deve seguir para cidades mais atingidas, como Colatina. No domingo, 72 soldados da Força Nacional de Segurança já haviam chegado a Vitória. O Corpo de Bombeiros do Rio também enviou 24 soldados na manhã de ontem.

Nesta quarta o governo do Estado do Rio também enviou à Vitória um helicóptero Esquilo do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar. O pedido de ajuda para socorrer as vítimas das chuvas foi feito pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.

O helicóptero conta com tripulação de seis policiais militares e vai ajudar no resgate de vítimas da chuva em áreas de difícil acesso e distribuir mantimentos e remédios. A equipe vai ficar à disposição do Gabinete Militar do Espírito Santo.