Exército investiga abuso sexual sofrido por soldado no RS

SÃO PAULO - A 3ª Divisão do Exército abriu inquérito para apurar suspeita de abuso sexual a um soldado de 19 anos em Santa Maria (RS). Segundo a denúncia, quatro militares estariam envolvidos no crime.

O jovem disse que o abuso ocorreu no último dia 17. Segundo a 3ª Divisão do Exército, o inquérito para investigar o caso foi aberto no dia seguinte. A Justiça Militar e o Ministério Público Militar foram informados da denúncia.