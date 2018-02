Exército mobiliza tropas de SP e MG para cercar o Rio

SÃO PAULO - O Exército mobilizou tropas de São Paulo e de Minas Gerais para cercar o Rio de Janeiro. Homens da 12ª Brigada de Infantaria (Aeromóvel), com sede em Caçapava (SP), no Vale do Paraíba, e da 4ª Brigada de Infantaria Leve (Montanha), localizada em Juiz de Fora (MG), foram usados na terça-feira, 20, para cercar as estradas BR-101, BR-116 e BR-040, que dão acesso ao Rio. A previsão é de que eles sejam mobilizados também para outras ações.

Os militares foram deslocados de seus quartéis nos Estados vizinhos até o Rio, onde foram montados os bloqueios. A decisão de usar essas tropas e deixá-las de prontidão para apoiar a intervenção federal no Rio se deve à proximidade dessas unidades às divisas estaduais.

A 12ª Brigada é a primeira unidade fora do Comando Militar do Leste (CML) a ser empregada na ação - a tropa de Minas é subordinada ao CML. A 12ª Brigada é subordinada ao Comando Militar do Sudeste (CMSE). O efetivo empregado não foi divulgado.

Esta não é a primeira vez que uma unidade de fora do Estado é usada no Rio. O mesmo já havia acontecido durante as ocupações dos complexos do Alemão e da Maré, no Rio, ocorridas no começo desta década, quando soldados da 11ª Brigada de Infantaria, com sede em Campinas, foram deslocados para o Rio.

Para a proteção da divisa com o Espírito Santo, o CML usou tropas estacionadas na região de Campos (RJ). No caso dos eixos em direção a São Paulo e Minas, o Exército dispõe ainda de uma unidade de cavalaria, o 1º Esquadrão de Cavalaria Leve, em Valença (RJ).