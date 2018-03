Exército ocupa favela do Rio. Mas era só simulação

Recebidos a tiros por traficantes, 26 militares do Exército realizaram uma operação secreta na Favela Tavares Bastos, na zona sul do Rio. Objetivo: libertar três pessoas mantidas em cativeiro e prender Amaral Duclonas, de 27 anos, que aterroriza a população com assassinatos e seqüestros. Leia mais e veja vídeos A ação poderia ter sido real, mas não passou de um treinamento, realizado na quarta-feira. Duclonas é o último líder de gangue que ainda não foi preso pelos militares brasileiros em missão no Haiti. Capturá-lo tornou-se o principal desejo dos 1.200 oficiais do contingente brasileiro que embarca para o país da América Central em dezembro. Na simulação, os bandidos foram representados por agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do Rio, conhecidos pelo poder de atuação nos morros cariocas. A sede do Bope fica no topo da favela. Todos os procedimentos reproduziram o que ocorre nos bairros violentos de Porto Príncipe, capital haitiana. Alinhados, os soldados tomaram suas posições: um fazia a cobertura contra tiros e outro avançava de dois a quinze metros, tocando no ombro do companheiro da frente, para que ele avançasse também. Dois atiradores, que conseguem acertar um alvo a até 600 metros, foram posicionados no prédio mais alto do morro. O PM do Bope, que fez o papel de Duclonas, correu pelas ruelas e conseguiu escapar do cerco. Depois, os militares invadiram a casa que lhe servia de esconderijo. "Mão na cabeça ou leva tiro na testa", disse um oficial. Pelo menos na ficção, ele foi preso. "Matamos muitos, mas também perdemos gente. Demos muito tiro, vamos avaliar isso", afirmou o capitão Domingues, que coordenou a ação simulada. Tavares Bastos é considerada pelo governo do Rio a única favela não dominada pelo tráfico, por conta da presença ostensiva da tropa de elite da Polícia Militar, que há sete anos faz treinamentos no local.