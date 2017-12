Exigência retoma padrão de tratado assinado em 1810 As exigências feitas pelos ingleses podem repetir o padrão do Tratado de 1810, assinado entre Brasil e Grã-Bretanha, que previa que cidadãos britânicos que viviam no País tinham o direito à extraterritorialidade - eram julgados pelo Tribunal do Almirantado, composto por ingleses. Estipulava que mercadorias vindas de Londres seriam taxadas em 15% - as embarcadas em domínios portugueses pagavam 16%.