Exonerado diretor da Defesa Civil do Rio A queima de uma grande quantidade de roupas e donativos para vítimas das recentes enchentes no Sul do País e no norte do Estado do Rio provocou a exoneração do diretor-geral da Defesa Civil do Rio, coronel bombeiro Djalma Souza Filho, neste fim de semana. A denúncia de doações incineradas por causa do péssimo armazenamento foi publicada anteontem em O Dia. Ontem, subiu para 13 o total de mortes causadas pelas chuvas no Sul. O corpo de Altamir Klug foi achado em Pelotas (RS).