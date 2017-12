Expectativa de vida da mulher sobe para 78,3 anos e a do homem, para 71

RIO - A esperança de vida ao nascer dos homens brasileiros aumentou em 4 meses e 10 dias, passando de 70,6 anos em 2011 para 71,0 anos em 2012, segundo as Tábuas Completas de Mortalidade para o Brasil, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta segunda-feira, 2. As mulheres, que já vivem mais do que os homens, tiveram aumento ainda maior na expectativa de vida ao nascer, saindo de 77,7 anos em 2011 para 78,3 anos em 2012, um acréscimo de 6 meses e 25 dias. A esperança de vida média ao nascer no Brasil subiu para 74,6 anos em 2012.

As Tábuas Completas de Mortalidade para o Brasil de 2012 têm como base a Projeção da População para o período 2000-2060 e incorpora dados populacionais do Censo Demográfico 2010, estimativas da mortalidade infantil com base no mesmo levantamento censitário e informações sobre notificações e registros oficiais de óbitos por sexo e idade.

Os dados são usados pelo Ministério da Previdência Social como um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social.