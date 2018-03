Experts questionam automação do A320 O vazamento dos diálogos do Airbus da TAM reacendeu a polêmica sobre o grau de automação das aeronaves A320. Para os críticos da fabricante francesa, o uso excessivo de sistemas eletrônicos intermediando a relação homem-máquina tirou a autonomia dos pilotos. Mas há quem diga que esses conflitos já foram solucionados. Os primeiros debates sobre o tema surgiram em 1987, quando a Airbus apresentou o primeiro A320. Era o avião mais moderno construído até então. Seus computadores eram capazes de assumira pilotagem para corrigir manobras arriscadas. ''''As pessoas costumam brincar que os Airbus são feitos por engenheiros, com sua lógica peculiar, e os Boeings são fabricados por pilotos, com suas necessidades específicas'''', compara o engenheiro Eno Siewerdt, especialista em aviação. Em 1988, porém, um acidente colocou em xeque o projeto do A320. Durante um vôo de demonstração em Mulhouse, na França, o jato não obedeceu ao comando do piloto para arremeter e bateu nas árvores. Três pessoas morreram. ''''Chegou-se à conclusão de que a manobra havia sido barrada pelo computador, programado para coibir subidas bruscas.'''' O especialista em segurança de vôo Roberto Peterka diz que, nos últimos dois anos, houve dois incidentes com A320 que se recusaram a aceitar comandos de pilotos de pousar. ''''Foi preciso desligar todos os sistemas eletrônicos e religá-los.'''' Segundo Peterka, a concepção dos aviões Airbus é diminuir a possibilidade de erro humano - a maior causa de acidentes. Assim, ainda que um piloto queira derrubar o avião, o computador não aceita. ''''Não se pode falar ainda, no caso da TAM, em falha humana, que pode ter ocorrido. É possível que tenha ocorrido um problema semelhante ao de Mulhouse.'''' O A320 do acidente em São Paulo foi fabricado em 1998. ''''Quanto mais automação, menos ''''pontos de decisão'''' existirão'''', diz um experiente comandante do Airbus. ''''É o que acontece quando temos pilotos analógicos em uma era digital.''''