Explosão de balsa em Belém deixa um morto e três feridos O operário Eric Josimar Santos Lopes, de 20 anos, morreu neste domingo, 8, por conta da explosão de uma balsa ancorada no porto de Icoaraci, distrito de Belém capital do Pará. Outros três operários ficaram feridos, um deles com gravidade, e foram internados no Hospital Metropolitano, eles teriam tido 80% do corpo queimado e corriam risco de morte. De acordo com a polícia, os quatro trabalhadores estavam pintando a balsa Alfaia 2 quando o acidente aconteceu. Uma faísca, proveniente de um fio elétrico desencapado, entrou em contato com a tinta inflamável usada na pintura, provocando a explosão. No hospital, os operários contaram que estavam desligando o fio elétrico quando ele quebrou e entrou em contato com os gases da tinta. A família de Santos Lopes pediu investigação rigorosa da polícia para responsabilizar o dono da balsa pelo acidente. Texto alterado às 17h05 para acréscimo de informações.