Explosão de bomba fere rapazes em carro Eduardo Mello Castanho de Oliveira, de 18 anos, foi atingido na noite desta quinta-feira por uma bomba que explodiu no carro em que dirigia e onde viajavam o irmão Gustavo, de 17, e o amigo Marcos Pacheco Affini, de 18. A bomba provocou ferimentos graves nos dedos da mão esquerda de Eduardo. Gustavo foi ferido sem gravidade. Affini abriu a porta do carro e se jogou com o veículo em movimento. Sofreu escoriações. Gustavo disse aos policiais que, quando o carro passava na Rua Carlos Pinto Adones, no Campo Belo, na zona sul de São Paulo, uma bomba entrou pela janela. Ele acredita que a bomba foi jogada por um grupo de rapazes. A polícia investiga o caso.