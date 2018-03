Explosão de celular pode ter provocado incêncio no ES A explosão de um telefone celular pode ter provocado um incêndio que deixou dois irmãos mortos no bairro José de Anchieta, em Serra, no Espírito Santo. O sargento da reserva da Polícia Militar Alberto Chagas, 53 anos, e o representante comercial, Silas Chagas, morreram asfixiados. A mãe e um sobrinho das vítimas, além da mulher de Silas também estavam na casa, mas sobreviveram. O incêndio começou por volta das 2 horas desta sexta. Por causa da fumaça e do fogo, ninguém conseguiu localizar as chaves da casa. Um vizinho colocou uma escada junto à janela para que a família escapasse. Silas voltou para procurar o irmão, e acabou morrendo. Em entrevista ao site Gazeta On Line, o chefe da Divisão de Crimes Contra a Vida de Serra, delegado Gilson Rocha, afirmou que tem indícios que o telefone celular que estava sobre um sofá explodiu. O Corpo de Bombeiros informou, no entanto, que o laudo sobre as causas do acidente sai em 15 dias.