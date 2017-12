Explosão de granada mata três homens em morro do Rio de Janeiro

A explosão de uma granada matou três homens na noite deste último sábado, 12, no Morro da Coroa, região central do Rio.

O incidente ocorreu quando um deles manuseava o artefato em uma casa da comunidade. A Polícia Militar foi avisada e, ao chegar ao local, encontrou os três corpos. Eles seriam traficantes, informou a polícia. O caso está sendo investigado pela 7ª DP (Santa Teresa).

O Morro da Coroa está sob a responsabilidade da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro do Fallet, a décima quinta instalada na cidade, em fevereiro deste ano. A unidade, que também atende à comunidade de Fogueteiro, tem um efetivo de 206 homens, de acordo com a Secretaria de Segurança do Estado do Rio.